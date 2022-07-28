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Общество28 июля 2022 10:45

Житель Коми напал на врача-психиатра Усинской больницы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В центральной районной больнице в Усинске буйный пациент напал на врача-психиатра. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел еще 20 июля в наркологическом отделении. Мужчина пришел на прием к психиатру. В какой-то момент пациент разбушевался и начал громить кабинет. Он уронил шкаф и побил стекла. К счастью, врач не пострадал.

В Росгвардии сообщили, что была использована тревожная кнопка. Сотрудники ведомства прибыли на место и задержали пациента. В МВД сообщили, что было заведено административное дело о мелком хулиганстве. Как передает БНК, нарушителя арестовали на пять суток.

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