В Коми живут менее 800 тысяч человек

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По состоянию на 1 июня численность населения Коми составила 799,5 тысячи человек. Об этом сообщает Комистат.

Согласно оперативным данным, с начала года численность населения уменьшилась на 4 тысячи человек, или на 0,5%. Однако в предварительных итогах переписи населения содержатся другие данные. На 1 октября в Коми постоянно жили 738 тысяч человек. На численность населения повлияли как естественная убыль, так и миграционный отток.

Первый фактор актуален еще с 2017 года. За пять месяцев 2022 года в Коми родились 2614 детей (на 315 меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а умерли 4743 человека (на 73 больше). Убыль составила 2129 человек. Это на 388 человек больше, чем за январь-май прошлого года. Из Коми в другие регионы уехали 4956 человек, а за границу – 1154. Общий миграционный отток за пять месяцев составил 1866 человек. Это на 305 больше, чем за пять месяцев прошлого года.

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