В Коми изъяли 32 килограмма некачественного масла и сыра

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В Коми изъяли 32 килограмма некачественной молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства проверили 75 предприятий общественного питания и 42 предприятий торговли пищевыми продуктами. За полгода они выявили три факта фальсификации молочной продукции. Речь идет о сыре и масле из Казани, а также о масле из Брянской области. В составе обнаружили растительные масла, поэтому продукцию нельзя идентифицировать как молочную. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли восемь партий общей массой 32 килограмма.

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