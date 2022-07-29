Житель Коми организовал наркопритон

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Воркуте местного жителя 1982 года рождения подозревают организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как сообщалось ранее, мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. Дома у жителя Заполярья обнаружили блистеры и 0,892 грамма дезоморфина. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Позднее выяснилось, что фигурант не раз предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления наркотиков другим людям. Дома у воркутинца полицейские нашли тарелки, ложку, шприцы, дезоморфин и блистеры. Возбуждено еще одно уголовное дело.

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