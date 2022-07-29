Житель Коми украл у умершего соседа электрогитару

Фото: pxhere.com

В Печоре 42-летнего местного жителя обвиняют в краже электрогитары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне. Мужчина проник в квартиру умершего соседа и украл оттуда электрогитару «Ямаха». Уходя оттуда, он нацарапал на стене надпись «Прости». Далее злоумышленник решил сделать себе алиби. Он изменил дату в телефоне и сфотографировался с инструментом. Таким образом он при случае решил доказать, что купил гитару задолго до случившегося. Однако это преступление все раскрыли. Сумма ущерба составила 20,5 тысячи рублей. Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинка похитила у умершего человека 23 тысячи рублей