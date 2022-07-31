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Происшествия31 июля 2022 14:20

В Сосногорске 50-летняя женщина пострадала из-за ошибки водителя

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

Накануне, в Сосногорске произошла серьезная авария, в результате которой пострадали люди. По данным ГИБДД Коми, водитель автомобиля «Грейт Волл» столкнулся с «КИА».

Предварительно известно, что ДТП зарегистрировано около 11:00, когда водитель «Грейт Волл» не уступил дорогу на перекрестке улиц Горького и Гоголя.

В результате случившегося 50-летняя женщина получила различные травмы. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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