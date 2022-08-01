Жительница Коми сходила в гости, и у нее украли миллион рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ухте у 62-летней местной жительницы украли более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полиции обратилась женщина. Ухтинка рассказала, что из ее квартиры пропали деньги. На место прибыли правоохранители. Стражи порядка выяснили, что деньги украли вовсе не из квартиры. В тот день женщина сняла все свои сбережения, чтобы сделать крупную покупку. Ухтинка положила деньги в сумку и по пути домой решила зайти к соседям.

Компания устроила застолье. После этого женщина пошла домой, а сумку забыла. Вспомнила об этом женщина позднее. Она вернулась за сумкой, но денег там не обнаружила. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался один из гостей. Мужчина нашел сумку и украл деньги, после чего их потратил на развлечения и покупки. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл у умершего соседа электрогитару