В ДТП в Коми пострадал мужчина и 10-летний мальчик

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 31 июля, в Корткеросском районе опрокинулся Renault Sandero, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около восьми вечера. Женщина 1979 года рождения ехала за рулем Renault по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. На 88-м километре она не справилась с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Ребенок 2012 года рождения получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану и гематому. У пассажира 1983 года диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и гематому вокруг глаза. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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