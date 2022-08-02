В Коми девушка украла у пенсионерки деньги и золото

Фото: архив КП

В Княжпогостском районе 18-летнюю местную жительницу подозревают в кража золотых изделий и денег у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина. Пенсионерка заявила о пропаже золота и копилки, в которой было 3400 рублей. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастна знакомая женщины. Девушка, которую ранее привлекали к уголовной ответственности, дала признательные показания.

Выяснилось, что злоумышленница на семейном празднике тайно похитила ключи от квартиры женщины и пошла к ней домой. Подозреваемая взяла цепочки, кольца, кулон и копилку с монетами. Затем злоумышленница вернулась на праздник и вернула ключи на место. Украшения девушка сдала в ломбард, а деньги из копилки обменяла на купюры. Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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