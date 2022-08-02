Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 11:25

В Коми мужчина отдал 166 тысяч рублей за несостоявшееся свидание

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Усинске мошенники украли у 43-летнего мужчины 165 500 рублей при заказе интимных услуг в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина приехал в республику из соседнего региона. Он решил пригласить на вечер девушку. В интернете приезжий договорился о встрече. Позднее на связь с мужчиной вышли представители ресурса. Собеседники заявили, что из-за его неумелых действий работа сайта оказалась заблокирована. Для того, чтобы восстановить доступ, незнакомцы потребовали денег. Пьяный мужчина перевел 165 500 рублей. При этом он надеялся, что все-таки встретится девушкой. Только утром мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми парень заплатил за несостоявшееся свидание 213 тысяч рублей