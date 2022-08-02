В Коми мужчина отдал 166 тысяч рублей за несостоявшееся свидание

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В Усинске мошенники украли у 43-летнего мужчины 165 500 рублей при заказе интимных услуг в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина приехал в республику из соседнего региона. Он решил пригласить на вечер девушку. В интернете приезжий договорился о встрече. Позднее на связь с мужчиной вышли представители ресурса. Собеседники заявили, что из-за его неумелых действий работа сайта оказалась заблокирована. Для того, чтобы восстановить доступ, незнакомцы потребовали денег. Пьяный мужчина перевел 165 500 рублей. При этом он надеялся, что все-таки встретится девушкой. Только утром мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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