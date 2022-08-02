Фото: pxhere.com

В Воркуте 67-летнюю пенсионерку, страдающую онкологическим заболеванием, обязали обеспечить льготным лекарством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в апреле воркутинке выписали льготный рецепт на препарат «Анастрозол». Однако получить лекарство в аптеках женщине не удалось. Поэтому жительница Заполярья обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд. В итоге Минздрав Коми обязали обеспечить женщину лекарством и заплатить 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сократилось количество отсроченных рецептов по льготным лекарствам