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В Воркуте 67-летнюю пенсионерку, страдающую онкологическим заболеванием, обязали обеспечить льготным лекарством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, в апреле воркутинке выписали льготный рецепт на препарат «Анастрозол». Однако получить лекарство в аптеках женщине не удалось. Поэтому жительница Заполярья обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд. В итоге Минздрав Коми обязали обеспечить женщину лекарством и заплатить 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.
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