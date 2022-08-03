Власти Сыктывкара намерены снести еще два старых аварийных дома

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В Сыктывкаре намерены снести дома на Интернациональной, 164 и Ярославской,9. Соответствующая заявка стоимостью 2,55 млн рублей размещена на портале госзакупок.

Желающие принять участие в аукционе должны подать документы до 10 августа. 12 августа конкурсная комиссия определит победителя, с которым планируется заключить договор.

После подписания контракта подрядчик должен выполнить работы по сносу домов 1954 и 1977 года постройки соответственно в течение 30 дней. Необходимо будет также разобрать здание, фундаменты, вывезти мусор на полигон ТБО. Оставшиеся котлованы и ямы нужно будет засыпать песком.

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