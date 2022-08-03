Власти Сыктывкара остались недовольны темпами ремонта дорог

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Администрация Сыктывкара указала «Коми дорожной компании» на низкие темпы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядчик представил исполнительную документацию на оплату лишь 17% от планового объема, который должен был быть сдан к 1 августа. В этом году в Сыктывкаре ремонтируют 14 дорог. Их общая протяженность составляет около 12 километров. Все дороги, кроме Эжвинского района ремонтирует «Коми дорожная компания». Представители подрядчика сообщили, что выполнено чуть более половины объема по укладке нижнего слоя асфальта, четверть от запланированного объема укладки финишного слоя.

Для того, чтобы ускорить процесс, власти посоветовали компании срочно привлекать субподрядчиков. Кроме того, при необходимости работы будут проводиться и по ночам.

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