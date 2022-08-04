Сыктывкарец украл золотое кольцо за 7 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местного жителя подозревают в краже золотого кольца стоимостью около 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница 1962 года рождения. Женщина сообщила, что у нее пропало кольцо. Это украшение сыктывкарка хранила в шкатулке. Выяснилось, что за день до пропажи к горожанке пришли в гости подруга и ее приятель. Оказалось, что именно мужчина и украл кольцо. Злоумышленник пояснил, что ему были нужны деньги. Подозреваемый сдал кольцо в ломбард. Он получил 3 тысячи рублей и потратил деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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