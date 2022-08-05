Сыктывкарец украл у знакомой телефон и 80 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местного жителя 1992 года рождения подозревают в краже телефона и 80 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка 1983 года рождения. Женщина заявила, что у нее украли телефон и 80 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый горожанки. Молодой человек созвонился с женщиной и просил одолжить ему небольшую сумму. Хозяйка предложила кофе и обратилась за консультацией по правилам пользования киви-кошельком. Молодой человек заметил, что у потерпевшей на счету имеется крупная сумма. Уходя, злоумышленник выбрал момент и забрал телефон, а потом перевел деньги на свою карту. Возбуждено уголовное дело. Фигурант вернул женщине телефон и 20 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что остальное потратил на товары первой необходимости и возврат долгов. Злоумышленника заключили под стражу.

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