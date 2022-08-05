В Коми бизнесмен незаконно вырубил леса на 150 тысяч рублей

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В Усть-Куломском районе индивидуального предпринимателя подозревают незаконной рубке леса на сумму ущерба свыше 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, с апреля по июль бизнесмен незаконно вырубил деревья объемом 16,2 кубометра. Фигурант выиграл аукцион, на основании которого готовил дорогу для лесовозов для работы в зимой. При этом предприниматель вышел за пределы делянки. Он незаконно вырубил 101 дерево. Это были сосны, осины, березы. Сумма ущерба превысила 151 тысячу рублей. Мужчина полностью возместил ущерб.

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