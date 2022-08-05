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Общество5 августа 2022 8:03

В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В Сыктывкаре пройдут профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Цель рейдов – предотвратить ДТП с участием пьяных водителей. Полицейские будут обращать особое внимание на грубые нарушения правил дорожного движения. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет с пятницы, 5 августа, по понедельник, 8 июля. В пятницу пройдут массовые проверки водителей. Полицейские будут останавливать проезжающие машины. Далее стражи порядка будут оценивать состояние каждого водителя.

За вождение в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

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