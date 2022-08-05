Житель Коми избил знакомого табуретом и убил 33-летнюю женщину ударом ножа в сердце

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Жителя Сысольского района обвинили в убийстве односельчанки, кражах и легком причинении здоровью. Расследование вел Сысольский межрайонный следственный отдел по Коми.
В октябре 2021 года в квартире на Советской улице в Визинге компания распивала алкогольные напитки, когда между обвиняемым и его знакомым началась ссора, во время которой фигурант уголовного дела схватил табурет и избил им потерпевшего.
После этого у мужчины начался конфликт с 33-летней женщиной, которая также находилась в той компании. Ее обвиняемый убил одним ударом в грудь, задев сердце. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления.
В августе 2020 года мужчина украл у соседа вещи на сумму более 20 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.
Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью, дело будут рассматривать в суде.
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