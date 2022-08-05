В Коми 13 тысяч человек получают компенсацию по уплате взносов на капремонт

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Более 13 тысяч жителей Коми старше 70 лет получают компенсацию по уплате взносов на капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

За шесть месяцев на выплаты потратили более 16 миллионов рублей. Деньги получили 13 365 жителей Коми старше 70 лет. Размер компенсации, в частности, зависит от возраста человека и района его проживания. Так, на юге Коми платят 277 рублей, а на севере – 301 рубль. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в центре социальной защиты или в МФЦ.

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