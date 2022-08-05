Из-за трех случаев махинаций с военными пенсиями бюджету Коми причинен ущерб в 568 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Коми возбудили три уголовных дела за аналогичные преступления. Находчивые обвиняемые, провели махинации с назначением выплат по военной пенсии. Чтобы получить повышенные выплаты, они указали ложные сведения о проживании. Общий размер ущерба, по данным МВД Коми, оценивается в 568 тысяч рублей.

В Сыктывкаре 50-летний местный житель обвиняется в хищении социальных выплат на сумму 400 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела в отделе пенсионного обслуживания при подаче заявления указал ложные сведения о том, что он живет в Воркуте, в связи с чем ему применили при назначении выплат районный коэффициент. Таким способом он получат незаконно деньги в период с января 2019 по июль 2022 года. Общая сумма ущерба оценивается в 400 тысяч рублей.

Еще один подобный случай произошел с мужчиной, который указал в качестве места жительства Сыктывкар, фактически проживая на юге России. Мужчина незаконно получил с апреля 2021 года по март 2022 30 тысяч рублей.

Еще один фигурант уголовного дела жил в Кургане, но также указал в качестве города проживания Воркуту. Незаконным путем он получил 138 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Украине погиб контрактник десантно-штурмовой роты Иван Виноградов из Коми (подробнее)