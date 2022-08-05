Пенсионерка из Коми упала на костылях в своем доме, сломала бедро и не могла выбраться наружу

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В Ухте 76-летняя женщина 4 августа упала на пороге своего дома и сломала бедро. Когда она вызвала медиков, то не смогла открыть им дверь, пришлось просить о помощи спасателей.

Женщина передвигалась на костылях и в какой-то момент упала в своей квартире. Когда спасатели по вызову медиков прибыли на место происшествия, то взломали замок и вызволили пострадавшую.

В результате случившегося медики диагностировали у пенсионерки перелом шейки бедра. Спасатели транспортировали ее в карету скорой помощи, а после госпитализировали, сообщили в «Комиинформ».

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