В Коми врача судили за два преступления

Фото: архив КП

Врача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в мае прошлого года фигурант через посредников получил от воркутиница менее 10 тысяч рублей. Это была плата за оформление листка временной нетрудоспособности. Медик внес туда недостоверные данные о наличии у человека заболевания, влекущего освобождение от трудовой деятельности. Суд оштрафовал врача на 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте шесть врачей судили за взятки от шахтеров