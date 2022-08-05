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Общество5 августа 2022 15:34

В Коми хотят принять закон о вытрезвителях

Источник:kp.ru
Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области

Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области

В Коми планируют принять закон о вытрезвителях. Соответствующий законопроект опубликован на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

В документе отмечается, что заниматься помощью пьяным людям будет уполномоченный правительством Коми орган исполнительной власти. Создание вытрезвителей возможно либо в виде специализированной организации в форме государственного учреждения, либо в виде включения функций специализированной организации в перечень видов уставной деятельности созданного ранее государственного учреждения. Оказывать услуги пьяным будут за счет республиканского бюджета.

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