В Коми хотят принять закон о вытрезвителях

Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области

В Коми планируют принять закон о вытрезвителях. Соответствующий законопроект опубликован на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

В документе отмечается, что заниматься помощью пьяным людям будет уполномоченный правительством Коми орган исполнительной власти. Создание вытрезвителей возможно либо в виде специализированной организации в форме государственного учреждения, либо в виде включения функций специализированной организации в перечень видов уставной деятельности созданного ранее государственного учреждения. Оказывать услуги пьяным будут за счет республиканского бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России утвержден порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители