Бастрыкин поручил проверить ситуацию с лишившейся жилья матерью из Коми

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства в Коми начать проверку сообщения от матери-одиночки из Сыктывкара о том, что она лишилась жилья из-за ошибки судебного пристава.

Женщина рассказала в эфире федерального канала, что лишилась купленной в ипотеку квартиры. Она сообщила, что выплатила весь долг, а в такой ситуации оказалась из-за ошибки приставов и риэлторов. На иждивении у сыктывкарки находятся несовершеннолетние.

В Следственном комитете Коми уже прокомментировали, что начали проверку случившегося. В ведомстве намерены изучить все обстоятельства. В центральном аппарате ситуацию взяли под контроль.

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