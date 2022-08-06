В перевернутом автомобиле в Сыктывкаре нашли двух пострадавших женщин

Фото: ГИБДД Коми

Жительница Сыктывкара накануне, 5 августа, вечером попала в серьезную аварию. По данным ГИБДД Коми, она не справилась с управлением и вылетела с дороги, врезавшись в рекламный щит.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на улице Калинина. 46-летняя женщина ехала за рулем автомобиля KIA. После столкновения ее машина перевернулась.

В результате случившегося сама управлявшая авто получила травмы различной тяжести. Пострадала также и ее 33-летняя пассажирка.

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