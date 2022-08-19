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Происшествия19 августа 2022 12:01

Стало известно состояние попавшего под поезд 22-летнего жителя Коми

Попавший под поезд 22-летний житель Коми переведен из реанимации в обычную палату
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Попавший под поезд в Усть-Вымском районе поезд в 22-летний парень переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на станции «Язель — Усть-Вымь». Молодой человек не успел перейти железнодорожные пути. Чтобы избежать столкновения, машинист поезда применил экстренное торможение, что спасло парня от смерти. Однако молодой человек все же оказался под колесами поезда. В транспортной полиции отметили, что пострадавший был пьян. Его увезли в больницу.

Сначала пациента поместили в реанимации, а затем перевели в травматологию. В его состоянии наблюдается положительная динамика. Как передает «Комиинформ», молодой человек получил травмы ступней.

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