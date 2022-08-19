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Общество19 августа 2022 12:47

В Ухте будут перекрывать проспект Ленина

Источник:kp.ru
Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, в Ухте будут перекрывать проспект Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями. Так, в субботу с 15.30 до 19.00 проспект Ленина перекроют на участках от дома №37 и №24 до дома №41 и №28. На следующий день с 18.30 до 21.30 будет перекрыт участок от перекрестка с проспектом и Космонавтов до дома №39/2.

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