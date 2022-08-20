В лесу Коми обнаружены останки пропавшего мужчины

Фото из личного архива Александра Ч.

В районе реки Соль в Прилузском районе Коми обнаружены человеческие останки. Предположительно, погибшим является пропавший местный житель.

Известно, что жуткую находку обнаружил мужчина, который был неподалёку от реки. Он вызвал правоохранительные органы и указал месторасположение останков.

Как сообщает издание «Комиинформ», полицейские предполагают, что человеческие останки принадлежат пропавшему ещё в прошлом году пенсионеру Чукилеву Александру. Мужчина ушёл в лес за грибами, но так и не вернулся.

Примечательно, что сельчанин вышел на связь со спасателями, но помощи так и не дождался.

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