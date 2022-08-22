В Коми перенесший инсульт грибник не дождался помощи спасателей и погиб в одиночестве

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Следователи Коми начали проверку по факту обнаружения останков пропавшего грибника в лесу Прилузского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, год назад пенсионер, перенесший инсульт, Александр Ч. ушел в лес. Мужчина предварительно подготовился: взял с собой запас еды, воды, зарядил полностью телефон, взял все необходимое для розжига огня. Когда Александр понял, что потерялся, он вызвал спасателей, которые пытались обнаружить его с помощью звуковых сигналов. Пенсионер слышал сотрудников СПАС-Коми, но его так и не нашли. Мужчина погиб в одиночестве в лесу.

- 19 августа 2022 года в лесном массиве недалеко от села Чёрныш Прилузского района местный житель, собиравший в лесу ягоды, обнаружил костные останки человека. По данному факту следственным отделом по Прилузскому району Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

В рамках проводимой проверки следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.

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