Мошенники украли у сыктывкарки 165 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1961 года рождения 165 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. У женщины спросили, выдавала ли она доверенность на некого мужчину на снятие накоплений с банковских счетов. Сыктывкарка ответила, что ничего подобного не делала. Собеседник сказал, что случившимся займется полиция.

Далее женщине позвонил незнакомец и представился следователем. Он заявил, что в ситуации разбираются правоохранители. После этого женщине посоветовали снять все деньги и перевести на «безопасный счет». Горожанка так и сделала, а потом поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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