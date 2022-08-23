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Общество23 августа 2022 12:12

На подготовку детских садов Сыктывкара потратили почти 40 миллионов рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На подготовку детских садов Сыктывкара к новому учебному году потратили 38,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К учебному году подготовили 59 муниципальных детских садов. В шести из них отремонтировали крыши, в четырех – пищеблоки. На двух объектах привели в порядок входные группы, на семи – окна. В двух детсадах отремонтировали асфальт, еще в двух – полы. Что же касается косметического ремонта, то его провели во всех дошкольных учреждениях.

– В рамках обеспечения безопасности прошло дооснащение объектов системой видеонаблюдения и установка видеодомофонов, – говорится в сообщении.

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