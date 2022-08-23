«Кричал и истерил»: стали известны подробности гибели 16-летней девочки из Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Сильно пострадавшая в смертельной аварии 16-летней девочка из Ухты жива и находится под наблюдением врачей. Слухи о смерти подростка стали распространяться в Сети и возмутили близких.

По их словам, юная ухтинка сейчас находится в реанимации, где за ее жизнь борются врачи. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Напомним, трагедия произошла накануне, 22 августа, около деревни Аким. Четверо молодых людей и один ребенок вылетели в кювет на «Ладе Приоре» и опрокинулись. От удара погибла 16-летняя девушка, еще четверо пострадали.

По словам очевидцев произошедшего, за рулем был 19-летний парень, опыт вождения которого был совсем маленьким. Молодой человек сильно разогнался на плохой дороге и не справился с управлением. Как рассказали свидетели трагедии, один из выживших подростков устроил истерику и кричал, почему его старший друг не сбавил скорость.

- Один пацан орал на другого, истерил. Спрашивал, зачем так надо было гнать. Кажется, они впятером на рыбалку ездили. Ужасная трагедия, роковая ошибка и нет ребенка, - говорит ухтинец, ставший свидетелем ДТП.

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