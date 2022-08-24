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Происшествия24 августа 2022 7:39

Попавший под поезд 18-летний житель Сыктывкара умер в больнице

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре скончался попавший под поезд 18-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным ведомства, смерть наступила накануне, 23 августа. Последние несколько дней врачи республиканской больницы пытались спасти юношу, однако его состояние было крайне тяжелым, а травмы, полученные в результате столкновения, летальными.

Напомним, трагедия произошла еще 17 августа. Парень шел по железнодорожным путям, когда на него наехал поезд. Водитель локомотива применил экстренное торможение и подавал гудки, однако юноша не реагировал на происходящее. В момент столкновения сыктывкарец был в наушниках.

По данному факту начато разбирательство.

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