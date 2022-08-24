В Сыктывкаре 66-летний мужчина украл из магазина медиаплеер

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В Сыктывкаре 66-летнего местного жителя подозревают в краже медиаплеера из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило заявление о краже из магазина медиаплеера стоимостью более 3 тысяч рублей. На место прибыли полицейские. Стражи порядка выяснили, что товар украл немолодой мужчина. По камерам правоохранители поняли, в каком районе живет злоумышленник, а во время поквартирного обхода узнали его точный адрес. Подозреваемого задержали. Сыктывкарец рассказал, что воровать не планировал и совершил кражу спонтанно. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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