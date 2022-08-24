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Общество24 августа 2022 12:40

В Сыктывкаре незаконно срубили шесть деревьев

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре срубили шесть деревьев, эта работа не была согласована с администрацией. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в администрации, речь идет о небольшом сквере у здания на Сысольском шоссе. Там срубили четыре березы и две ели. На место выезжали сотрудники управления ЖКХ. В настоящее время подсчитывается ущерб. Материалы передадут в полицию, чтобы наказать виновных. Им может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Деревья вырубили на муниципальной земле, но он находится в долгосрочной аренде у ДОСААФ.

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