Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 13:40

Все 45 сыктывкарских школ подготовили к началу учебного года

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Все 45 образовательных организаций Сыктывкара подготовили к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Летом в 31 школе отремонтировали кровли, фасады, входные группы, лестничные марши, инженерных сетей, санузлы, спортзалы, спортплощадки и кабинеты. Кроме того, в этих учреждениях заменили окна. В общей сложности на подготовку школ потратили более 175 миллионов рублей.

В 16 организациях было дооснастили системы видеонаблюдения. В ряде школ оборудовали контрольно-пропускные пункты и установили электромагнитные замки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На подготовку детских садов Сыктывкара потратили почти 40 миллионов рублей