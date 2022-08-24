Все 45 сыктывкарских школ подготовили к началу учебного года

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Все 45 образовательных организаций Сыктывкара подготовили к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Летом в 31 школе отремонтировали кровли, фасады, входные группы, лестничные марши, инженерных сетей, санузлы, спортзалы, спортплощадки и кабинеты. Кроме того, в этих учреждениях заменили окна. В общей сложности на подготовку школ потратили более 175 миллионов рублей.

В 16 организациях было дооснастили системы видеонаблюдения. В ряде школ оборудовали контрольно-пропускные пункты и установили электромагнитные замки.

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