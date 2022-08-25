В Сыктывкаре собирают канцтовары и форму для детей из малообеспеченных семей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре активисты собирают канцтовары и форму для детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в центре «Родинк».

Активисты объявили сбор помощи детям из нуждающихся семей. Акция продлится до 3 сентября. В столице Коми собирают канцтовары, ранцы, а также школьную форму, которая уже не нужна горожанам. Приносить эти вещи можно в пункт «Родник». Он находится на четвертом этаже в ТРЦ «Звездный». В будни он работает с 11.00 до 19.00, а в субботу – с 11.00 до 18.00.

Получить помощь может любой родитель, имеющий документ, подтверждающий наличие и возраст детей. Взять вещи и канцтовары можно только для своего ребенка.

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