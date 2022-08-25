Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 14:17

Из-за лесного пожара в Коми на вертолете эвакуировали жителей деревни

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Из-за подхода лесного пожара в Усть-Цилемском районе на вертолете эвакуировали жителей деревни Нонбург. Об этом сообщил заместителю директора Коми лесопожарного центра Евгений Макаров.

По его словам, угроза для населения возникла в среду, 24 августа. В районе местной пилорамы загорелась трава. Из-за этого пришлось разворачивать вертолет, который летел с грузом на другой пожар. Это нужно было для того, чтобы по пути эвакуировать людей. В настоящее время угрозы населенному пункту нет, так как пожар удалось остановить. Это был самый близкий к населенным пунктам пожар в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Усть-Вымский район Коми перешел в режим повышенной готовности из-за лесных пожаров