Из-за лесного пожара в Коми на вертолете эвакуировали жителей деревни

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Из-за подхода лесного пожара в Усть-Цилемском районе на вертолете эвакуировали жителей деревни Нонбург. Об этом сообщил заместителю директора Коми лесопожарного центра Евгений Макаров.

По его словам, угроза для населения возникла в среду, 24 августа. В районе местной пилорамы загорелась трава. Из-за этого пришлось разворачивать вертолет, который летел с грузом на другой пожар. Это нужно было для того, чтобы по пути эвакуировать людей. В настоящее время угрозы населенному пункту нет, так как пожар удалось остановить. Это был самый близкий к населенным пунктам пожар в регионе.

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