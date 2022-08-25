Главный синоптик Коми рассказал, угрожает ли смог жителям

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Начальник Коми ЦГМС Олег Козел рассказал, угрожает ли смог здоровью жителей республики. Об этом главный метеоролог рассказал журналистам.

Причиной того, что по пути на работу люди чувствуют смог сильнее, глава ЦГМС назвал инверсию. Синоптик пояснил, что ночью подстилающая поверхность выхолаживается, и у земли температура ниже, чем наверху. В связи с этим возникает запирающий слой и неблагоприятные условия для рассеивания. Именно поэтому, по словам метеоролога, и ощущается дым. Когда солнце поднимается, прогревается подстилающая поверхность, а также возникает ветер.

Сейчас наблюдается небольшое повышение содержания оксида и диоксида азота, оксида и диоксида углерода, угарного газа, взвешенных веществ. Однако никакой угрозы здоровью людей нет, передает БНК.

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