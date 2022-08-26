Избивавший звукорежиссера во время фаер-шоу в Коми оказался сотрудником администрации

Фото из личного архива Виктора Ф.

Глава администрации Печоры Валерий Серов сообщил подробности конфликта, который случился во время празднования 100-летия Коми. По его словам, по факту избиения Виктора Ф. возбуждено уголовное дело, а второго участника драки поместили в следственный изолятор.

Серов также проинформировал, что задержанным оказался работник администрации, однако его личность и причины конфликта глава мэрии предпочел не разглашать, отметив, что в этом направлении работают судебные органы и следствия.

Дополнительно, мэр подтвердил, что у обоих участников конфликта остались годовалые дети. Семью пострадавшего в муниципалитете намерены поддержать, в том числе, если понадобиться помощь в реабилитации Виктора. О состоянии он проинформировал, что оно тяжелое, передали в «БНК».

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