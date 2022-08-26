Сколько стоит базовый набор первоклассника в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми посчитали, сколько стоит набор первоклассника. По данным Комистата, родителям девочки придется отдать на шесть тысяч рублей больше, чем мальчика. Так, чтобы полностью собрать первоклассницу в школу придется отдать более 30 тысяч рублей.

К слову, стоимость набора первоклассника в Коми не самый дорогой. По данному показателю республика занимает четвертое место в СЗФО. Лидерство же забрала Мурманская область (33,7 тысячи рублей для девочки и 26,6 тысячи рублей для мальчика).

Самым дорогим в базовом наборе первоклассника оказался комплект школьной одежды и обуви. Для девочки его цена составила 18,5 тысячи рублей, или 61% всех расходов, для мальчика - Школьная одежда и обувь 12,5 тысячи рублей, или 52 %. Разница обусловлена количеством позиций: в комплект школьной формы и обуви для девочки входит семь наименований, а в комплект для мальчика - пять. Собирая в школу первоклассницу, больше всего пришлось потратиться на 3 блузки, они обошлись в 4,3 тысячи рублей.

В комплекте школьной формы и обуви для первоклассника самой дорогой позицией стали две пары брюк - 3,5 тысячи рублей.

Родители будущих первоклассников потратили 5,9 тысячи рублей на форму для уроков физкультуры. Комплект спортивной формы для девочек и для мальчиков одинаковый и включает спортивный костюм, кроссовки, две футболки и пять пар носков.

Список канцтоваров для первоклассников содержит семь наименований. Самым дорогим товаром является рюкзак, средний чек на него составил 3,2 тысячи рублей. Содержимое ранца обошлось еще в 2,7 тысячи рублей.

Отправляя первоклассника в школу, родители переживают и хотят, чтобы их ребенок всегда был на связи. Купить смартфон в июле в среднем можно было за 17,2 тыс.рублей.

Уже к первому классу многим покупают компьютер. Стоимость ноутбука составила 51,3 тысячи рублей, намного дешевле планшетный компьютер - 15,3 тысячи рублей.

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