Под Сыктывкаром от удара молнии сгорел сеновал

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В четверг, 25 августа, в Сыктывдинском районе у фермера от удара молнии сгорел сеновал. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в селе Озел. В тот день бушевал ураган, и молния попала в сеновал, принадлежащий местному фермеру. Начался пожар. Огонь уничтожил около 140 тонн сена. Кроме того, сгорела и сама постройка.

Фермер содержит 110 голов крупного рогатого скота. За лето он заготовил 370 тонн сена. Корма и недвижимость не были застрахованы. В Минсельхозе прорабатываются возможные варианты помощи пострадавшему фермеру.

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