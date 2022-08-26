Под Сыктывкаром от удара молнии сгорел сеновал

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В четверг, 25 августа, в Сыктывдинском районе у фермера от удара молнии сгорел сеновал. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в селе Озел. В тот день бушевал ураган, и молния попала в сеновал, принадлежащий местному фермеру. Начался пожар. Огонь уничтожил около 140 тонн сена. Кроме того, сгорела и сама постройка.
Фермер содержит 110 голов крупного рогатого скота. За лето он заготовил 370 тонн сена. Корма и недвижимость не были застрахованы. В Минсельхозе прорабатываются возможные варианты помощи пострадавшему фермеру.
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