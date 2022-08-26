Состояние пострадавшей в смертельной аварии 16-летней девочки из Коми ухудшилось

Фото: архив "КП"

Стало известно, в каком состоянии находится 16-летняя девочка, пострадавшая в смертельной аварии, унесшей жизнь ее подруги-ровесницы. Напомним, трагедия произошла на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян- Мар. Молодой водитель, которому всего 19 лет, не справился с управлением авто и вылетел в кювет. В этот момент в салоне были подростки 16 и 17 лет: погиб один человек, пострадали четверо.

Как рассказали «КП-Коми» в региональном Минздраве, состояние выжившей девочки оценивается как крайне тяжелое. Врачи до сих пор пытаются стабилизировать пациентку.

- Девочка находится в Ухтинской горбольнице №1, в крайне тяжелом состоянии — под ИВЛ в реанимации, в планах стабилизировать состояние девочки и по возможности транспортировать в Сыктывкар в ДРБ, - рассказали в министерстве.

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