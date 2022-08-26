Фото: пресс-служба Минприроды Коми

Лесной пожар под Ухтой частично локализовали. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Магомед Османов.

По его словам, тушение пожара продолжается, и его удалось частично локализовать. Османов подчеркнул, что огонь в сторону гражданских построек и газопровода не распространяются. Градоначальник пояснил, что кромку пожара, наиболее близкую к гражданским объектам, остановили. Жителей ближайших улиц оповестили о текущей ситуации. Руководитель администрации отметил, что для тушения пожара применили вертолет Ми-8. За последние два дня увеличили количество людей, занятых на тушении. Задымления в городе не наблюдаются.

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