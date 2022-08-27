В Череповце утонул 39-летний уроженец Коми

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Уроженец Коми трагически погиб в Череповце. Его тело обнаружили 16 августа в в реке Шексна в районе улицы Волгучинская. О гибели мужчины рассказали в СУ СК по Вологодской области.

Известно, что в другой регион уроженец Коми переехал еще 15 лет назад. Перед смертью, 2 августа, погибший позвонил родственнику и рассказал, что собирается пойти купаться. Больше его живым никто не видел.

Тело мужчины нашли лишь спустя две недели, а на днях родственники погибшего опознали его. На момент смерти ему было всего 39 лет.

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