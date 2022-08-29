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В Коми 25 лесных пожаров пришлось тушить вручную. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

К ликвидации пожаров в Коми привлекли более 350 парашютистов-десантников. Они прибыли в республику из семи российских регионов. В общей сложности по состоянию на 28 августа 38 лесных пожаров тушили более 570 человек. Площадь, пройденная огнем, составила 17,6 тысячи гектар. В Коми удалось полностью остановить распространение огня 16 очагов. Площадь, пройденная огнем, превысила 2 тысячи гектар.

Технику удалось доставить только на 13 очагов из 38. Таким образом, 25 лесных пожаров приходится тушить вручную. Для этого парашютисты-десантники используют ранцевые огнетушители, лопаты и бензопилы. С воздуха их поддерживают четыре вертолета.

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