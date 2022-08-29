К отопительному сезону в Сыктывкаре подготовили только 40% жилья

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К предстоящему отопительному сезону в Сыктывкаре подготовили всего лишь 40% жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, подготовка к отопительному сезону ведется недостаточно активно. К 18 августа из 34 котельных только 26 успели подготовить к работе зимой. Из запланированных 5,658 тысячи квадратных метров жилого фонда подготовили только 2 263,5 тысячи квадратных метров. В прокуратуре подчеркнули, что это всего лишь 40% от плана.

Кроме того, имеются многочисленные замечания к готовности домов. Так, из 651 многоквартирных домов имеются замечания по 364. В основном это деревянные здания. При этом запустить отопительный сезон планируют уже 9-11 сентября, что достаточно рано.

В прокуратуре опасаются, что недостаточный уровень текущей подготовки может негативно отразиться прохождении отопительного периода в Сыктывкаре. Поэтому исполняющему обязанности главы администрации Сыктывкара объявили предостережение о недопустимости нарушений закона при подготовке к отопительному сезону.

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