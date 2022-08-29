Избитый чиновником звукорежиссер из Печоры скончался в реанимации

Погибший на фото слева

Виктор Фатеев, пострадавший во время драки с экс-чиновником мэрии Печоры, умер. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Звукорежиссер поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии 20 августа. Все это время врачи боролись за жизнь пострадавшего и пытались стабилизировать его, однако, несмотря на все усилия и две перенесенные операции, из комы мужчина не вышел. У музыканта осталась годовалая дочь и жена.

Напомним, как сообщили в СУ СК по Коми, в Печоре был заключён под стражу заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Канищев, которому предъявили обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Следствие предполагает, что чиновник напал на звукорежиссёра во время фаер-шоу. По их данным, мужчина ударил печорца и тот упал головой на бетон. Канищев был отстранён от должности. Сам он, как и пострадавший, – отец годовалого ребёнка.

Близкие и друзья звукорежиссёра во время суда, на котором выбиралась мера пресечения Канищеву, находились на улицу и устроили флешмоб в поддержку музыканта. Они вышли с плакатами с надписями «Витя, живи!». А вчера, 28 августа, сочувствующие и неравнодушные горожане устроили в Печоре митинг в поддержку музыканта.

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