В Сыктывкаре школьника наказали за оскорбление учителей в интернете

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Сыктывкарского школьника привлекли к административной ответственности за оскорбление учителей в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в Объединенной пресс-служба судов Республики Коми.

В феврале 2022 года ребенок направил в группу класса сообщение, содержащее оскорбления учителей в неприличной форме. Досталось, в том числе, и классному руководителю. Эти сообщения увидели ученики, их родители и сами педагоги.

Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение о штрафе размером 5 тысяч рублей. Однако мать школьника с этим не согласилась и обратилась в Сыктывкарский суд. Она просила поменять наказание на предупреждение. Однако суд оставил решение о штрафе в силе. Не помогло родителям и обращение в Верховный суд Коми. В итоге решение осталось неизменным.

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