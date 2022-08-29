Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 13:11

В Сыктывкаре школьника наказали за оскорбление учителей в интернете

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Сыктывкарского школьника привлекли к административной ответственности за оскорбление учителей в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в Объединенной пресс-служба судов Республики Коми.

В феврале 2022 года ребенок направил в группу класса сообщение, содержащее оскорбления учителей в неприличной форме. Досталось, в том числе, и классному руководителю. Эти сообщения увидели ученики, их родители и сами педагоги.

Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение о штрафе размером 5 тысяч рублей. Однако мать школьника с этим не согласилась и обратилась в Сыктывкарский суд. Она просила поменять наказание на предупреждение. Однако суд оставил решение о штрафе в силе. Не помогло родителям и обращение в Верховный суд Коми. В итоге решение осталось неизменным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми осужденного наказали за оскорбление сотрудника ИК