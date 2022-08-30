Чиновник из Коми, по вине которого погиб музыкант, прокомментировал произошедшее

Фото со страницы Канищева Вконтакте

Бывший замглавы Печорского района Андрей Канищев прокомментировал драку со звукорежиссером Виктором Фатеевым, который все же скончался на больничной койке спустя несколько дней борьбы за жизнь, так и не придя в сознание.

Чиновник заявил, что его в момент падения Виктора со сцены рядом не было и предположил, что поскользнулся с лестницы, так как был в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Подъем». Также журналисты пишут, что при задержании Канищев сопротивлялся и угрожал своим статусом.

ЧП произошло 20 августа, когда Канищев ударил Фатеева, отчего тот упал и ударился головой об штырь. В результате потерпевший впал в Кому. У обоих фигурантов уголовного дела остались годовалые дети.

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